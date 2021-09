États-Unis : Le Trésor américain met en garde contre un défaut de paiement

Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a appelé le Congrès américain à relever le plafond de la dette au risque de provoquer «une crise financière historique».

«Cela précipiterait probablement une crise financière historique (…). Le défaut pourrait déclencher une flambée des taux d’intérêt, une chute brutale des cours des actions et d’autres troubles financiers», écrit la ministre des Finances de Joe Biden.

Cascade de catastrophes financières

En quelques jours, des millions d’Américains seraient à court de cash (…). Près de 50 millions de personnes âgées ne recevraient plus leur chèque de retraite et les soldats ne seraient plus payés», écrit-elle. «Nous sortirions de cette crise une nation durablement affaiblie», a encore affirmé la secrétaire au Trésor. Même si les États-Unis n’ont jamais fait défaut -- «pas une fois», souligne Janet Yellen--, elle rappelle l’épisode de 2011 «qui a conduit l’Amérique au bord de la crise».