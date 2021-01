Véritable fléau au cours des dernières années dans le Grand Est, les décharges sauvages regorgent de produits polluants bien plus que de trésors cachés et de matières précieuses. Qui s'aventurerait à fouiller ces montagnes de déchets abandonnés dans une forêt ou au coin d'une route nationale? Le maire de Domjevin, commune de Meurthe-et-Moselle, y a été obligé.

Quelle ne fut pas sa surprise lorsque l'élu est tombé sur les affaires abandonnées d'une vieille dame récemment décédée. Derrière les conserves et ses papiers d'identité, ses héritiers ont notamment laissé deux boîtes contenant une bague en or, des colliers et autres bijoux ainsi que de l'argent liquide, rapporte L'Est Républicain.