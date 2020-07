Accident de Malley

Le treuil qui suspendait la patineuse n’était pas approprié

Le rapport d’expertise sur l’accident de la patineuse russe Olga Sevastianova à Malley a permis d’établir que le treuil utilisé à cette occasion n’était pas prévu pour être installé au plafond.

L’accident résulte d’une accumulation de soucis liés à la mauvaise installation du dispositif et non pas d’un système défectueux. Aucune responsabilité ne se dégage clairement et ce sera à l’enquête pénale de faire la lumière, explique le quotidien vaudois.