Le tri des déchets devient obligatoire à Genève

Tous les Genevois auront très bientôt l’obligation de trier leurs déchets, et seront passibles de sanctions s’ils y contreviennent. Sur proposition du Conseil d’Etat, une écrasante majorité du Grand Conseil (92 oui) a en effet adopté vendredi soir une nouvelle loi sur les déchets, bien plus contraignante que l’actuelle. Elle poursuit l’objectif de diminuer de 25% les rebuts incinérables d’ici 2025, via trois principes: mieux trier les déchets, les réduire, et les éliminer sur le territoire cantonal.