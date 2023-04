Le Tribunal fédéral confirme la condamnation de Dieudonné

Rappel des faits

En 2019, Dieudonné s’est produit à Nyon et à Genève. Dans un sketch où il jouait un passager assis dans un avion sur le point de s’écraser, il avait déclaré: «j’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé». En 2021, le Tribunal de police de Genève avait condamné l’humoriste à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes pour discrimination raciale et, dans un autre contexte, pour diffamation et injure. Un jugement confirmé en 2022 par la Cour de justice de la République et du canton de Genève.