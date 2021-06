Tennis au Credit suisse - Le Tribunal fédéral confirme la condamnation des activistes du climat

C’était la première action de ce genre en Suisse romande, en novembre 2018: une vingtaine de jeunes militants avaient simulé une partie de tennis dans une succursale du Credit Suisse à Lausanne pour dénoncer les investissements polluants de la banque, avec un clin d’oeil à son partenaire publicitaire Roger Federer. Le procès de ces activistes avait fait grand bruit, puisqu’ils avaient été acquittés en première instance au motif de l’état de nécessité licite: selon le juge, face aux risques liés au dérèglement climatique, ces jeunes avaient fait la seule chose possible et nécessaire. Le Ministère public avait fait recours contre cette décision, et les militants avaient été reconnus coupables par le Tribunal cantonal de violation de domicile. Ils avaient écopé de jours-amende avec sursis, et avaient à leur tour fait appel.