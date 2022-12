Le Tribunal fédéral confirme la peine d’un antispéciste genevois

Genève : Le Tribunal fédéral confirme la peine d’un antispéciste

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt daté du 16 novembre, a presque entièrement rejeté le recours formé par un militant antispéciste qui contestait sa condamnation pour diverses déprédations. En novembre 2019, il avait été condamné à un an de prison, dix jours-amende à 30 francs le jour et 700 francs d’amende. L’homme né en 1991 avait notamment été reconnu coupable d’avoir brisé quatre vitrines de boucheries genevoises, mis à sac un abattoir à volailles à Perly (GE), vandalisé les bâtiments des affaires vétérinaires fribourgeoises et occupé avec une centaine d’activistes un abattoir Bell à Oensingen (SO). La totalité des dommages avait été chiffrée à 261’000 francs. Ce jugement avait été confirmé en appel.