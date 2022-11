Genève : Le Tribunal fédéral juge illégale une fouille complète

La plus haute juridiction du pays a estimé que la police genevoise avait eu tort de mettre à nu un voleur en 2020.

La fouille complète avec mise à nu et examen des cavités ne doit être utilisée que de manière restrictive par les forces de l’ordre. Le Tribunal fédéral l’a récemment rappelé à la justice genevoise et par ricochet à la police. Dans un arrêt rendu en novembre, dont fait état la «Tribune de Genève», la plus haute juridiction du pays a déjugé la Chambre pénale de recours du bout du lac, qui avait débouté un voleur se plaignant du traitement qui lui avait été infligé en mai 2020 au poste de police de la Servette.