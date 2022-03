Lausanne : Le Tribunal fédéral l’a validé: 8 éoliennes trôneront dans les bois du Jorat

Lausanne aura bel et bien son parc éolien. Après 14 années d’études et de procédures, le Tribunal fédéral a validé le plan partiel d’affection voté par le Conseil communal en 2015. La mise en service de huit éoliennes est prévue pour 2026.



Le projet EolJorat Sud a été officiellement lancé en octobre 2008 après des mesures effectuées par les Services industriels Lausanne (SiL), l’année précédente. En 2015, le Conseil communal avait alors adopté le plan partiel d’affectation pour la réalisation de huit éoliennes sur territoire communal dans les bois du Jorat par la société SI-REN SA, qui appartient à 100% à la Ville. Elles produiront entre 55 et 70 GWh/an d’électricité d’origine renouvelable et locale pour l’équivalent de 18’000 à 23'000 ménages (à 3000 kWh/an).