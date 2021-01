Justice : Le Tribunal fédéral le confirme, un enfant en bas âge a besoin de son père

L'autorité judiciaire suprême a partiellement admis le recours d’un papa contre une décision du Tribunal cantonal argovien, qui restreignait son droit de visite à son fils de deux ans.

Dans une décision rendue publique jeudi, le Tribunal fédéral a placé quelques jalons importants en droit de la famille, particulièrement en ce qui concerne la place du père dans l’éducation de l’enfant. Ainsi, les relations personnelles avec le père peuvent être fixées plus largement, même si la mère s’y oppose. C’est notamment le cas lorsque l’enfant est en bas âge et que sa conception de l’écoulement du temps nécessite une prise en charge plus fréquente de la part du parent séparé.