Débattue ce mercredi et jeudi au Conseil national, l’initiative pour le tirage au sort des juges fédéraux, lancée par l’industriel alémanique Adrian Gasser, ne trouve pas grâce auprès des parlementaires. Ce texte veut en finir avec la répartition actuelle partisane des postes au Tribunal fédéral pour instituer un système qu’il estime plus neutre: le tirage au sort parmi des personnes compétentes.

Le Genevois a résumé le malaise au Parlement autour de cette initiative: «La Commission des affaires juridiques a conclu que, finalement, une élection au tirage au sort était pour le moins insolite dans un système comme le nôtre, et que les lois du hasard ne devaient et ne pouvaient en tout cas pas remplacer celles de la démocratie. Le Tribunal fédéral, en un mot comme en cent, n’est pas un casino et ses juges ne sont pas des chevaux de course sur lesquels on pourrait tout simplement miser!»