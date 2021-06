Manif pour le climat - Le Tribunal fédéral ordonne la destruction du profil ADN

Dans un communiqué diffusé mardi après-midi, le Tribunal fédéral s’est penché sur le recours de trois participants à une manifestation pour le climat à Bâle. Il rappelle les faits: «Le 8 juillet 2019, elles avaient participé, dans le cadre des «Climate Action Days», au blocus d’un bâtiment bancaire à Bâle. Les personnes concernées ainsi que d’autres participants sont soupçonnés d’avoir inscrit des slogans autour de l’immeuble avec du charbon, masqué des caméras de surveillance et bloqué les entrées. N’ayant pas obtempéré à l’ordre de la police de quitter les lieux, ils ont été provisoirement arrêtés. Le Ministère public a ordonné le prélèvement des empreintes digitales et d’échantillons ADN ainsi que l’établissement des profils ADN.»

«Protégé par la liberté d’expression et de réunion»

Les trois avaient recouru contre ces prélèvements dans leur canton. Mais la Cour d’appel du canton de Bâle-Ville a confirmé toutes les mesures s’agissant d’une personne et, dans les deux autres cas, elle a ordonné au Ministère public de détruire les profils ADN, mais de garder leurs empreintes. Les trois sont donc allés jusqu’au Tribunal fédéral pour que le Ministère public détruise le reste aussi. Le TF a admis leur recours, estimant que leur conservation n’était pas justifiée: «Il n’y a pas d’indices d’infractions futures ou déjà commises présentant le degré de gravité requis, note le TF. Indépendamment de cela, les mesures litigieuses s’avèrent disproportionnées, au vu de l’examen des intérêts privés et publics opposés. Le rassemblement en question s’est déroulé de façon pacifique et est protégé par la liberté d’expression et de réunion. La collecte et le profilage de l’ADN ainsi que la saisie des données signalétiques peuvent avoir un effet dissuasif».