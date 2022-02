Lausanne : Le Tribunal fédéral rejette l’appel d’un militant du climat

Les juges de Mon-Repos estiment que le réchauffement climatique ne justifie pas le sit-in organisé en mars 2019 dans une succursale des Retraites Populaires.

En marge d’une manifestation pour le climat, environ cinquante personnes avaient pénétré dans les locaux pour dénoncer la politique de financement de cet établissement qu’elles considéraient comme non éthique, et se sont mises en sit-in. Dès lors que les manifestants bloquaient l’accès à la réception, le directeur des Retraites Populaires a sollicité la police pour faire évacuer ces personnes qui refusaient de quitter les lieux.

La négociation n’ayant pas abouti, les manifestants se sont vu impartir par la police un ultime délai de 15 minutes pour quitter librement les lieux, à défaut de quoi ils seraient sortis de l’établissement, et s’exposeraient à des mesures administratives et pénales. Pendant le délai imparti, la plus grande majorité des manifestants a quitté les lieux. Sont restées quinze personnes, dont ce mineur.