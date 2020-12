Nombreux sont ceux qui pestent contre l’obligation de porter le masque. Mais de là à la contester par voie judiciaire, il y a un pas qu’ont franchi les parents de deux élèves fribourgeoises scolarisées au niveau du Cycle d’orientation (CO). «Selon eux, cette mesure ne se fonderait pas sur une base légale suffisante, ne poursuivrait aucun intérêt public justifiant une mesure aussi brutale et ne serait pas proportionnée», indique l’arrêté. Plus précisément, ils estimaient que cette obligation n’était pas encore publiée entre le 2 et le 6 novembre, et qu’elle était carrément illégale à partir du 7 novembre, puisqu’elle constitue une restriction des droits fondamentaux garantis par la Constitution.