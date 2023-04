La cour généreuse avec un homme revenu sur le droit chemin

En proie à des problèmes d’alcool, un jeune avait notamment tagué, sur un mur du tribunal , des propos injurieux à l’adresse des forces de l’ordre et de la justice, en juillet 2022, à Nyon. Désormais abstinent, l’homme marche sur la voie de la rédemption. La cour correctionnelle de la Côte en a tenu compte et a assorti du sursis complet, la peine infligée à l’agitateur.

Reconnu coupable de plusieurs dommages à la propriété, d’un larcin, d’injures et de violences ou menaces envers des policiers, le prévenu, qui avait déjà goûté à la préventive, ne retournera pas derrière les barreaux. Sa spectaculaire reprise en main depuis son incarcération lui a valu la mansuétude de la cour. Condamné à 8 mois de privation de liberté et une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs, l’homme a obtenu du sursis de quatre ans. Il devra en outre poursuivre le traitement thérapeutique entrepris pour se débarrasser de son addiction à l’alcool. Il mettra également la main au porte-monnaie pour s’acquitter d’une amende de 500 francs. A cette somme s’ajoutent 6000 francs pour la réparation des dégâts et les frais de la cause qui s’élèvent à 26’500 francs, relate «La Côte».