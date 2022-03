Le trio socialiste fait la course au Conseil d’Etat vaudois en tête

Les candidates du Parti socialiste – Cesla Amarelle, Nuria Gorrite et Rebecca Ruiz – parviendront-elles à faire élire le Vert Vassilis Venizelos, qui reste encore peu connu? dr

Rebecca Ruiz (PS) et Nuria Gorrite (PS) arrivent en tête d’un sondage pour les élections au Conseil d’État du canton de Vaud, le 20 mars prochain. Réalisé par MIS Trend pour le quotidien «24 heures», ce sondage montre qu’il y a cependant de bonnes probabilités qu’elles obtiennent la majorité absolue au premier tour, si l’on tient compte des hésitants. Les deux premières font respectivement 40% et 39% des intentions de vote et 22% et 26% d’hésitants.

Vassilis Venizelos 8e

Cesla Amarelle (PS) arrive en troisième position avec 31% des intentions de vote, tout comme la sortante Christelle Luisier (PLR), qui est quatrième avec un peu moins d’hésitants. Parmi les nouvelles candidatures à droite, Isabelle Moret (PLR) fait 29%, Frédéric Borloz (PLR) 24% et Michaël Buffat (UDC) 20%. Enfin le nouveau candidat des Verts, Vassilis Venizelos, tient à la 8e place avec 18%. Précisons que le sondage a été fait ad personam et ne tient pas compte des effets de liste, qui devrait bénéficier aux candidats. Ce devrait être le cas pour le candidat des Verts à gauche et la candidate du Centre, Valérie Dittli, qui figure sur la liste de l’alliance de droite.