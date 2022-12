Météo suisse : Le troisième automne le plus chaud depuis le début des mesures

Cet automne météorologique, qui prend place du 1er septembre au 30 novembre, a connu le mois d'octobre le plus chaud jamais mesuré et un mois de novembre très doux.

Lausanne, Ouchy (image d’illustration). 20 minutes/ Christine Talos

L'automne météorologique, qui dure par définition du 1er septembre au 30 novembre, s'est achevé mercredi. «En raison d'un mois d'octobre le plus chaud jamais mesuré et d'un mois de novembre nettement trop doux, on a pu enregistrer le troisième automne le plus chaud jamais mesuré en Suisse depuis le début des mesures en 1864», informe MeteoNews .

Près de 2 degrés de plus que la norme

L'automne millésime 2022 s'est terminé avec un écart de température positif d'environ 1,8 degré sur l'ensemble de la Suisse. Cette saison se classe ainsi au troisième rang des automnes les plus chauds jamais mesurés, derrière l'automne 2006, qui était encore plus chaud d'environ 0,7 degré, et derrière l'automne 2014, qui n'était que très légèrement plus doux.

C'est en premier lieu le mois d'octobre qui a été inhabituellement chaud, avec 4 degrés de plus que la norme 1991-2020, mais le mois de novembre a également contribué à cet automne nettement trop doux avec un écart positif de 1,9 degré. Le mois de septembre, en revanche, a été 0,4 degré plus frais que la moyenne et sort ainsi du lot.

L'excédent de température a concerné toutes les régions, l'écart étant un peu plus important en plaine que dans les Alpes et au sud.

Écart de température en Suisse cet automne par rapport à la norme 1991-2020. MeteoNews

2022 en passe de battre le record de chaleur

La Suisse est d'ailleurs toujours sur la voie de l'année la plus chaude depuis le début des mesures en 1864. Actuellement, l'année est trop chaude d'environ 1,7 degré par rapport à la moyenne 1991-2020. Jusqu'à présent, l'année la plus chaude en Suisse a été 2018, avec un écart de près de 1,1 degré. Un record qui risque fort d'être pulvérisé en 2022.

Écart de température en Suisse pour l'année 2022 par rapport à la norme 1991-2020. MeteoNews

La Suisse romande arrosée

Les précipitations en Suisse sur l'ensemble de l'automne 2022 ont été excédentaires d'environ 7%, le nord et surtout l'ouest du pays ayant été particulièrement arrosés alors que le sud des Alpes est souvent resté en marge des épisodes perturbés.

C'est en Suisse romande que l'écart positif est le plus important, alors que le sud du Valais et le nord du Tessin ont été trop peu arrosés. «Ces pluies excédentaires sont toutefois une très bonne nouvelle après de nombreux mois bien trop secs et les nappes phréatiques ont ainsi pu partiellement combler ce déficit hydrique chronique», affirme MeteoNews.

Pourcentage de précipitations en Suisse durant l'automme 2022 par rapport à la norme 1991-2020. MeteoNews

Ensoleillement dans la norme au nord, excédentaire au sud

Concernant les heures d'ensoleillement, celles-ci se sont montrées dans l'ensemble dans la norme au nord des Alpes malgré quelques différences locales. Au Tessin et dans le sud des Grisons, on constate en revanche un net excédent, dû principalement aux mois d'octobre et novembre plus ensoleillés que la moyenne.

Écart d'ensoleillement en Suisse en automne 2022 par rapport à la norme 1991-2020 MeteoNews