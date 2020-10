Cinéma : Le troisième épisode d'«OSS 117» se dévoile

Une première bande-annonce d'«Alerte rouge en Afrique noire» a été diffusée ce vendredi, avant la sortie du film programmée le 3 février prochain.

Hubert Bonisseur de la Bath, alias 0SS 117, est bientôt de retour. Une première bande-annonce d'«Alerte rouge en Afrique noire», qui se déroule en 1981, a ainsi été diffusée ce vendredi. Elle montre un Jean Dujardin, qui retrouve son personnage d'espion raciste et paternaliste, en pleine action.

Selon le synopsis officiel, OSS 117 sera contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001, pour une nouvelle mission «plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais».