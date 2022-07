Valais : Le trou de l’A9 est profond de 2 mètres et s’étend sous les voies de circulation

La cavité qui s’est formée la semaine dernière sur l’autoroute entre Sion et Sierre pourrait ne pas être la seule dans les environs. Les travaux vont débuter dès jeudi matin et la circulation sera adaptée.

La semaine dernière, un trou avait été constaté sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A9, entre les jonctions de Sierre-Ouest et de Sion-Est (VS). Mais après avoir mené des analyses au géoradar, l’Office fédéral des routes (Ofrou) affirme, mercredi, que la cavité couvre une zone plus large que le trou visible et s’étend également sous les voies de circulation. Le trou descend en forme de tuyau jusqu’à environ 2 mètres de profondeur.