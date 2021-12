CFF – Le trou de Tolochenaz n’aura pas coûté cher en indemnités

Le 9 novembre dernier, la ligne CFF Lausanne-Genève avait été totalement paralysée par l’apparition de deux cavités en bord de voie, à la hauteur de Tolochenaz (VD). Ce soir-là, les nerfs des voyageurs avaient été mis à rude épreuve, ainsi que les jours suivants , entre retards et suppressions de trains.

5300 demandes d’indemnisation

Les demandes d’indemnisation pouvaient être adressées aux CFF dans les trente jours. La compagnie en a reçu 5300. «Les coûts d’indemnisation et frais pour les nuits d’hôtel, les courses en taxi, etc., s’élèvent actuellement à 63’000 francs», précise le porte-parole Jean-Philippe Schmidt. Selon une récente modification de la loi, en cas de retard d’au moins une heure, 25% du prix du billet est remboursé et 50% à partir de deux heures. Pour les détenteurs d’un abonnement de parcours ou d’un abonnement général (AG), le remboursement correspond à la valeur journalière du sésame, à partir d’une heure de retard.