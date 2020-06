Genève

Le trouble mental de la victime en faisait une proie facile

Le Ministère public accuse un homme d’avoir contraint sexuellement une femme au bénéfice d’un emploi protégé. Le prévenu conteste les faits.

Elle avait 38 ans, il en avait 45, et ce qui s’est passé entre eux aurait pu s’apparenter à un jeu sexuel. En réalité, la relation entre ces deux êtres était bien moins égalitaire que ce que leur âge laisse supposer: la jeune femme, au bénéfice d’un emploi protégé dans un restaurant des Etablissements publics pour l’intégration (EPI), souffrait d’un retard mental léger et d’un trouble dépressif récurrent. Ses facultés intellectuelles s’apparentaient à celles d’une jeune adolescente de 12 ans. Par conséquent, le Ministère public accuse l’homme, un employé de cuisine du même restaurant disposant pour sa part de toute sa tête, de contrainte sexuelle - voire, si les juges écartaient ce qualificatif, d’actes d’ordre sexuel commis sur personne incapable de discernement ou de résistance.

Les faits qui seront prochainement jugés par le Tribunal correctionnel remontent à plus de quatre ans. En décembre 2015, alors que la victime amenait du linge à la blanchisserie, le prévenu l’aurait enfermée dans le vestiaire, aurait ouvert sa braguette, sorti son sexe, et signifié sans un mot à sa proie supposée sa volonté de se faire masturber. Ce qui, selon l’acte d’accusation, advint. Le Ministère public souligne que la plaignante se sentait «coincée dans cet espace confiné sans possibilité d’en sortir» et «ne voyait aucune autre issue que celle de s’exécuter». Le second événement, similaire, s’est produit en mars 2016, dans la chambre froide. Puis il s’est répété «plus régulièrement», à l’identique, jusqu’en août 2016.