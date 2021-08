Zoe Wees et Kygo ont créé un tube

Electro : Le tube de Zoe Wees et Kygo est né facilement

La chanteuse et le DJ ont dévoilé «Love Me Now», titre que l’on n’a pas fini d’entendre.

Le clip de «Love Me Now», single de Kygo et Zoe Wees, a cumulé plus de 700’000 vues en trois jours. Il faut dire que le titre, sorti le 13 août 2021, est taillé pour devenir un hit. La mélodie chill house du DJ de 29 ans est accrocheuse et la voix de la chanteuse de 19 ans envoûtante.