«La seule solution pour ne pas perdre sa dignité»

L’accusation, elle, pense que le prévenu savait très bien ce qu’il faisait. Le Ministère public est convaincu qu’il est allé chercher le marteau dans la cave le soir des faits. Et ce uniquement pour frapper sa compagne. Le Ministère public croit également savoir ce qui a incité le Valaisan à commettre l’irréparable. Au moment des faits, le prévenu, qui jusqu’à présent menait une vie confortable, se trouvait au bord de la faillite. Or sa famille n’en savait rien. «L’accusé est un lâche et craint les conflits. Tuer sa compagne était la seule solution pour ne pas perdre sa dignité face à elle et éviter qu’elle ne le quitte en emmenant leurs enfants.»