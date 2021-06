Série : Le Tueur de la Trinité de retour dans «Dexter»

Le personnage incarné par John Lithgow dans la saison 4 de la série apparaîtra dans le revival aux côtés de Michael C. Hall.

John Lithgow (à g.) et Michael C. Hall dans les rôles du Tueur de la Trinité et de Dexter.

John Lithgow, aujourd’hui âgé de 75 ans, n’a joué Arthur Mitchell, alias le Tueur de la Trinité, que le temps d’une saison, en 2009, mais son interprétation a marqué les fans de la série et les critiques. Le comédien américain avait été récompensé par un Golden Globe et un Emmy pour ce rôle. Depuis sa participation à «Dexter», on a pu le voir dans «The Crown», dans la peau de Winston Churchill, et dans «Perry Mason».