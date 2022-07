Etats-Unis: Le tueur du lycée floridien de Parkland face à ses juges

États-Unis : Le tueur du lycée floridien de Parkland face à ses juges

Le procès du tueur du lycée de Parkland, qui avait 17 morts en 2018, s’est ouvert ce lundi et devrait durer plusieurs mois. Il risque la peine capitale.

L’attaque au fusil d’assaut dans un lycée de Floride, qui a fait 17 morts en 2018 et révolté les États-Unis, était un acte «froid, calculé, prémédité», a soutenu lundi l’accusation, à l’ouverture du procès destiné à fixer la peine de son auteur.

Nikolas C., 23 ans, a plaidé coupable de meurtres et le jury doit seulement décider de le condamner à la peine capitale ou à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Vêtu d’un gros pull-over, de larges lunettes et le visage couvert par un masque anti-Covid, il s’est présenté lundi dans un tribunal de Fort Lauderdale, où plusieurs proches de ses victimes avaient pris place.