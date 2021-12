Etats-Unis – Le tueur en série du Colorado avait prédit ses meurtres dans ses romans

États-Unis : Le tueur en série du Colorado avait prédit ses meurtres dans ses romans

Lyndon McLeod, abattu lundi à Denver après avoir tué cinq personnes, avait publié entre 2018 et 2020 une trilogie de science-fiction. Il y annonçait la tuerie et nommait même ses futures victimes.

L’homme qui a tué cinq personnes avant d’être abattu par la police lundi dans le Colorado avait prédit les meurtres et nommé certaines de ses victimes dans une série de romans de science-fiction, selon les forces de l’ordre et les médias américains.

Le tireur, identifié comme Lyndon McLeod par la police, avait publié une trilogie, «Sanction», entre 2018 et 2020 sous le nom de Roman McClay. Sur des photos issues de ses différents comptes sur les réseaux sociaux, il porte une longue barbe et des cheveux bruns, ainsi que des tatouages.

La trilogie «Sanction», où le tueur annonce ses futurs crimes et cite ses victimes, était disponible sur Amazon.com

Réécrire l’ADN de criminels

Selon les médias américains, dans le premier volume, un homme nommé Lyndon MacLeod tue un personnage appelé Michael Swinyard dans un immeuble de Denver. Les autorités ont confirmé qu’une des victimes portait le même nom et qu’elle avait été tuée à l’adresse mentionnée dans le livre.

Dans une publication sur son site, Roman McClay disait mélanger la fiction et les «personnes» et «évènements réels» afin de «brouiller la frontière entre ce qui existe et ce qui est possible».