Fusillade en Californie : Le tueur était un habitué du dancing où il a perpétré un massacre

Getty Images via AFP

L’homme d’origine asiatique de 72 ans qui a tué 11 personnes samedi soir avant de se suicider, encerclé par la police, était un habitué de la salle de danse où il a fait un carnage. C’est avec un pistolet semi-automatique que Huu Can Tran a commis l’impensable au Star Ballroom Dance Studio de Monterey Park, une ville à la population d’origine majoritairement asiatique près de Los Angeles. Vingt minutes plus tard, il était désarmé par un jeune employé d’une autre boîte de nuit, avant de prendre la fuite.

Alors que cette ville de 60’000 habitants tentait encore de prendre la pleine mesure de la tragédie, survenue en pleine célébration du Nouvel-An lunaire, une esquisse du profil du tueur commençait à émerger. Bien que son patronyme soit typiquement vietnamien, Huu Can Tran était arrivé aux États-Unis depuis la Chine, selon un certificat de mariage montré à CNN par son ex-épouse.

Le dancing fondé en 1990

Cette dernière, restée anonyme, a raconté à la chaîne américaine l’avoir rencontré deux décennies plus tôt au Star Ballroom Dance Studio, où il faisait déjà figure d’habitué et l’avait abordée en lui offrant notamment des leçons gratuites et informelles. Ce club, fondé en 1990 selon son site internet, propose divers cours, de la danse classique à la danse du ventre, pour tous les âges.