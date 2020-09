Meurtre à Morges (VD)Le tueur ne pouvait être surveillé par des Vaudois

Si les autorités judiciaires vaudoises étaient tenues à l’écart du suivi de ce cas, c’est parce qu’en matière de détention provisoire et de libération conditionnelle, seul un Tribunal des mesures de contrainte (TMC) est compétent. Or, c’est le TMC bernois qui a évalué et pris des décisions. «Le MPC ne choisit pas lui-même le tribunal, souligne sa porte-parole. C’est la loi qui stipule que le TMC compétent est celui où la procédure est menée. Comme c’est le Parquet fédéral à Berne qui enquête, c’est donc au TMC bernois de gérer ce dossier.»