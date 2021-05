France : Le tueur présumé de Mattéo, 17 ans, a été mis en examen pour assassinat

L’adolescent soupçonné d’avoir poignardé à mort un de ses voisins, mardi à Champigny-sur-Marne, près de Paris, a été inculpé vendredi.

Le suspect, qui a nié les faits qui lui sont reprochés pendant sa garde à vue puis gardé le silence devant le juge d’instruction, a été placé en détention provisoire, a indiqué le parquet de Créteil. Son avocat, Me Raphaël Deutsch, a indiqué ne «pas avoir de déclaration à faire pour le moment».

Mardi vers 18 h 40, Mattéo a été mortellement blessé à l’arme blanche au pied de l’un des 29 bâtiments de sa résidence du Clos des Perroquets, où il vit depuis ses deux ans. Le drame a eu lieu entre deux barres d’immeubles, où la victime et un petit groupe de voisins avaient l’habitude de jouer au ballon ou fumer une chicha.

«Quand Mattéo rigole, ça grésille»

Dans le même département du Val-de-Marne, une adolescente de 17 ans, Marjorie, a été tuée la semaine dernière de plusieurs coups de couteau à Ivry-sur-Seine. Le suspect, âgé de 15 ans, a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire.

«J’espère que les pouvoirs publics vont vraiment prendre en compte, et très vite, toutes les familles endolories par la mort d’un enfant», a dit Jorge de Valadares, le père de Mattéo.

Sportif, Mattéo a pratiqué pendant onze ans le hockey sur glace. Lycéen en bac pro commerce, il aspirait à devenir assistant vétérinaire. Sa famille biculturelle l’avait rendu «très ouvert», entre son père portugais et catholique et sa mère française et athée, a raconté son père.