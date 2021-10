Vaucluse (F) : Le tueur présumé d’un homme trouvé décapité et éviscéré est psychotique

Le petit-fils de la victime, arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi, faisait l’objet d’un suivi en psychiatrie, a annoncé le Parquet de Carpentras, dans le sud de la France. Il a été interné jeudi.

L’homme de 37 ans suspecté d’avoir décapité son grand-père de 85 ans dans le Vaucluse faisait l’objet d’un suivi psychiatrique de longue date et a été interné après son interpellation, a indiqué jeudi le procureur de Carpentras lors d’une conférence de presse.

Le procureur n’a pas donné d’indications sur les raisons qui ont poussé cet homme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, à tuer son grand-père à Bollène (Vaucluse), à le décapiter et à lui infliger de très importantes lésions thoraciques.

Il frappe à la fenêtre d’un couple pour demander à manger

Torse nu et pieds nus, «hagard», l’homme venait de frapper à la fenêtre d’un couple pour demander à boire et à manger, ce qui avait permis aux forces de l’ordre, déployées en nombre, de l’interpeller rapidement. Il n’était pas armé et n’a pas opposé de résistance, a dit le procureur, selon qui l’homme avait pu «se cacher» plusieurs heures dans cette zone proche du village troglodyte de Barry.