Tessin

Le tunnel de base du Ceneri sera inauguré en septembre

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga va inaugurer le tunnel du Ceneri le 4 septembre prochain. Sa mise en service en décembre représentera l’achèvement de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes.

En raison de la pandémie du Covid-19, les festivités seront plus modestes que prévu, indique jeudi l'Office fédéral des transports (OFT). Initialement, 650 personnes avaient en effet été invitées. Outre les politiciens, Dieter Schwank, directeur du constructeur de tunnels ATG, et Vincent Ducrot, directeur de l’exploitant du tunnel CFF, seront présents.

Transfert route-rail

Mise en service mi-décembre

La fête populaire du RER tessinois, prévue à Bellinzone, Lugano et Locarno, aura elle lieu l’été prochain. Le tunnel permettra d’améliorer considérablement les liaisons entre ces trois villes et dans le canton: le temps de parcours entre Lugano et Locarno se réduira de près de moitié.

Plus de capacités de transport

Il s’agit d’améliorations du transport régional de voyageurs, de liaisons nord-sud plus rapides et plus fréquentes et de liaisons internationales plus nombreuses, souligne l’OFT.