Suisse : Le tunnel du Ceneri inauguré ce vendredi

Le tunnel du Ceneri, dernier grand chantier d’un axe ferroviaire alpin, est inauguré ce vendredi en présence de la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga.

La Suisse va inaugurer vendredi un nouveau tunnel dit du Ceneri, troisième et dernier grand ouvrage à travers les Alpes d’un projet qui doit transformer le trafic ferroviaire du Nord au Sud de l’Europe.

Zurich-Milan plus rapide

Par exemple, la liaison entre Zurich et Milan, qui avait déjà été raccourcie avec le Saint-Gothard, sera ramenée dans un premier temps à 3 h 17, puis 3 h ultérieurement, contre 3 h 40 actuellement.

Mais ce nouvel axe ferroviaire, grâce à son faible dénivelé, doit grandement faciliter le fret transalpin. «C’est le dernier verrou qui nous permet d’avoir une ligne plate à travers les Alpes», a affirmé à l’AFP Vincent Ducrot, le directeur des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), en marge d’une présentation du tunnel à la presse à la veille de son inauguration. «À l’avenir on pourra avoir des trains de fret de 750 mètres de long pouvant transporter jusqu’à 2100 tonnes de marchandises (par convoi)», s’est-il enthousiasmé, tout en mettant en avant ses avantages environnementaux.

Le projet du siècle en Suisse

Long de 15,4 km, ce tunnel qui culmine à 329 mètres au-dessus du niveau de la mer doit pouvoir accueillir jusqu’à 170 trains de marchandises et 180 trains de voyageurs par jour. Cette dernière étape d’un chantier «pharaonique» selon l’expression de Vincent Ducrot, sera inaugurée à son entrée sur le versant Nord, au son du cor des Alpes avec des musiciens du Tessin et de Suisse alémanique pour marquer symboliquement le trait d’union que ce tunnel va poser entre le Nord et le Sud du pays.