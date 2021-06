Suisse : Le tunnel du Gothard a dopé le nombre de voyageurs

Presque toutes les gares des cantons du Tessin et d’Uri ont enregistré une hausse du nombre de voyageurs, selon le Monitoring de l’axe du Saint-Gothard.

Le transport ferroviaire de voyageurs a augmenté sur l’axe nord-sud jusqu’à la fin de 2019, selon un communiqué de l’Office fédéral du développement territorial. C’est une conséquence directe de l’ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard en 2016 et de l’amélioration de l’offre de transports publics. Presque toutes les gares des cantons du Tessin et d’Uri ont enregistré une hausse du nombre de voyageurs.

Le Monitoring de l’axe du Saint-Gothard (MAG) examine les effets que les nouveaux ouvrages concernant le trafic ferroviaire sur cet axe ont sur le territoire. Ces résultats intermédiaires portent sur la période comprise entre l’ouverture du nouveau tunnel de base du Saint-Gothard et celle du tunnel de base du Ceneri.

Amélioration de l’offre

Le transport ferroviaire a vu augmenter de 28% le nombre de voyageurs au Saint-Gothard entre 2016 et 2019, alors que la hausse n’était que de 1% dans l’ensemble de la Suisse. L’augmentation du nombre de passagers est due à l’amélioration de l’offre de transports sur l’axe du Saint-Gothard, en particulier à la réduction des temps de trajets et à l’augmentation de la fréquence. De même, le nombre de voyageurs dans les gares a augmenté. L’amélioration de l’offre de transports publics dans les cantons d’Uri et du Tessin a contribué à cette hausse.