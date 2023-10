Tunnel du Gothard: pas d'ouverture totale avant été 2024

En semaine, les trains de voyageurs ne pourront pas reprendre les rails de sitôt à travers le Gothard. Les travaux engendrés par le déraillement de plusieurs wagons de marchandises dans le tunnel ferroviaire vont durer «au moins jusqu’à l’été prochain», rapporte le «Corriere del Ticino», qui a interrogé l’ex-régie fédérale. Les travaux s’avèrent en effet plus complexes que prévu, car l’accident du 10 août dernier a endommagé les voies et la dalle sous-jacente. En plus de remplacer les huit kilomètres de voies et les 22’000 traverses qui les supportent, il faudra aussi reconstruire la couche de béton à plusieurs endroits, ajoute le journal, repris lundi par Watson.