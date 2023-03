Trafic ferroviaire : Le tunnel multifonctionnel du Grimsel franchit une étape

Le Conseil des États a adopté une motion demandant au Conseil fédéral d’accélérer l’étude du projet de tunnel combinant le rail et une ligne électrique au Grimsel.

Le Conseil des États a adopté jeudi sans opposition une motion de sa Commission des transports demandant que le Conseil fédéral accélère l’étude du projet de tunnel combiné pour le rail et une ligne électrique au Grimsel, rapporte la « NZZ ». Imaginé comme une voie unique de 22 kilomètres de long, le tunnel devrait relier l’Oberland bernois au Valais en 28 minutes, poursuit le journal alémanique.

Lors des débats, les partisans du tunnel ont rappelé le côté innovant et judicieux de regrouper un tunnel ferroviaire et une ligne électrique. Ils ont aussi vanté l’avantage touristique d’un tel projet puisque ce serait la première fois que le réseau à voie étroite au nord et au sud des Alpes bernoises serait réuni. Ainsi, les touristes en visite à Lucerne pourraient se rendre à Zermatt, directement par le tunnel du Grimsel, a illustré le Conseiller aux États nidwaldien Hans Wicki (PRD).