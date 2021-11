Pêcheurs français en colère : Le tunnel sous la Manche sera en partie bloqué vendredi

N'ayant pas reçu toutes les licences pour pouvoir pêcher dans les eaux britanniques après le Brexit, des pêcheurs français vont se lancer dans une vaste opération de blocage, vendredi.

Ferries bloqués

«Provocation»

En vertu de l’accord de Brexit signé fin 2020 entre Londres et Bruxelles, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu’ils y pêchaient auparavant. Mais Français et Britanniques se disputent sur la nature et l’ampleur des justificatifs à fournir. Au total, depuis le 1er janvier 2021, la France a obtenu «plus de 960 licences» de pêches dans les eaux britanniques et des îles anglo-normandes, mais Paris réclame encore plus de 150 autorisations, selon le Ministère français de la mer.