On s’en tape. Ce serait un blanc il n’y aurait pas eu d’article.

super web 30.08.2020 à 21:22

Et les likes font il revenir une personne décédée? Et de tout les temps... jusqu'à que se soit dépassé par un autre un de ces quatre! C'est un concours? Twitter paie quelque chose? Il y à un trophée à la clé?? Ça flatte l'algorithme de Twitter, et en font leur promotion dessus! Triste monde virtuel! Qu'il repose en paix! Courage à la famille!