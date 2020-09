Asie : Le typhon Maysak se déchaîne sur la Corée du Sud

La tempête a tué une femme à Busan, sur la côte méridionale de la Corée du Sud, et se dirige à présent vers l’est de la péninsule en direction de la mer du Japon.

Au moins une personne a été tuée et plus de 2000 autres évacuées dans des abris temporaires suite à l’arrivée en Corée du Sud du puissant typhon Maysak, ont indiqué jeudi les autorités.

La tempête a touché terre mardi matin à Busan, sur la côte méridionale, arrachant arbres et feux de circulation et inondant des rues. Une femme a été tuée lorsqu’une forte bourrasque a soufflé les vitres de son appartement à Busan et un sexagénaire a été blessé par la chute d’un réfrigérateur d’extérieur.