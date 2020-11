Philippines : Le typhon Vamco laisse Manille en partie sous les eaux

Le typhon Vamco est le troisième à toucher, en autant de semaines, l’archipel des Philippines et il a laissé Manille comme paralysée, jeudi.

Elle était accompagnée de vents soufflant à 155 kilomètres/heure quand elle a touché terre mercredi soir dans l’est de l’île de Luçon. Le typhon a quitté jeudi l’archipel par l’ouest, poursuivant sa course en mer de Chine méridionale. Les autorités ont mis en garde contre le risque de glissements de terrain et de vagues submersives sur le littoral.

«Tellement de personnes sont coincées»

Au moins une personne a péri et trois autres sont portées disparues dans la province de Camarines Norte, ont annoncé mercredi soir les autorités. La région de Bicol, que Vamco a balayée avant de toucher terre, et qui inclut l’île de Catanduanes, se remet à peine du passage ces dernières semaines des typhons Molave et Goni, qui ont fait des dizaines de morts et détruit des dizaines de milliers de maisons.