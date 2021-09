UPGRADE - Le V8 a fait de la Sunbeam Alpine la reine du démarrage en trombe au feu

Implanter un gros moteur dans une petite voiture a toujours donné lieu à d’intéressantes et charmantes voitures de sport. La plus célèbre de ces créations est probablement la Shelby Cobra. Il n’est donc pas étonnant que le groupe britannique Rootes se soit adressé à Carroll Shelby pour transformer la petite Sunbeam Alpine en une reine du démarrage en trombe à huit cylindres. La Sunbeam Tiger est née de l’initiative de l’ambassadeur de Rootes à Los Angeles, Ian Garrard, qui a demandé à Shelby de loger coûte que coûte le V8 4,3 litres de la Ford Falcon sous le capot de la petite Sunbeam. Au départ, William Rootes n’était pas enchanté par la guérilla qui se développait derrière son dos et a fait expédié le prototype blanc par avion vers Londres en juillet 1963 pour le tester en personne. Rootes était tellement impressionné qu’il a personnellement appelé Henry Ford II pour négocier un prix avec lui pour les 3000 premiers moteurs.

Peu de changements

En avril 1964, le modèle de série a été dévoilé au Salon international de l’automobile de New York. Bien que les États-Unis représentaient le principal marché attendu et que Carroll Shelby avait démontré la faisabilité de l’implantation du V8, la Tiger a, dès juin 1964, été assemblée non pas à Los Angeles, mais chez Jensen à West Bromwich. Lors du passage du quatre au huit cylindres, les changements ont été limités au strict minimum, essentiellement pour des raisons de coût, ce qui avait largement de quoi susciter des haussements de sourcils en apprenant que le couple était passé du simple au triple. Le véhicule n’avait cependant gagné qu’environ 150 kg, atteignant ainsi un poids de 1163 kg. Le châssis n’a pas non plus été retouché, à l’exception d’un stabilisateur transversal supplémentaire à l’arrière. Seule la direction à vis a dû laisser place à une direction à crémaillère, vu que le moteur plus large occupait plus de place.

La Sunbeam Tiger 260, équipée ultérieurement de jantes en magnésium à cinq trous. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Deux sorties d’échappement laissent deviner le huit cylindres. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Les fioritures sur le côté ont entièrement été retirées. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

Avec une puissance de 164 ch et un couple de 343 Nm pour un poids de plus d’une tonne, le «petit» V8 de 260 pouces cubes a de la puissance à revendre. La légère Sunbeam ne fait pas le poids face aux 4,3 litres. En y allant en douceur, on passe à la vitesse supérieure à 2000 tr/min sans s’en rendre compte à bas régime. Même en quatrième, l’accélération est impressionnante lorsqu’on met subitement le pied au plancher. On a coutume de dire que les moteurs longue course anglais ont une bonne accélération, mais là, cela prend une dimension complètement nouvelle.

Pas une voiture de course

Quand on pousse le moteur à fond à 4700 tr/min, les aiguilles des deux grands instruments Smith s'envolent vers le haut et, quelques secondes plus tard, on a épuisé la plage de régimes. De quoi offrir un bref moment au conducteur et à la Sunbeam pour reprendre leur souffle, avant que la tigresse ne reparte de plus belle en rugissant. Ce qui assure une propulsion décente dans la Mustang de 1,4 tonne devient une véritable arme dans la délicate enveloppe de roadster. Mais la Sunbeam ne se montre aussi sauvage que lorsqu'on l’y pousse ou qu’on la provoque. Car, la Sunbeam Tiger n’est pas non plus une voiture de course, mais juste une voiture de tourisme rapide.

