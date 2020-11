Tourisme : Le vaccin anti-Covid, sésame pour entrer en Australie

L’Île-continent souhaite que les visiteurs montrent patte blanche, tout comme la compagnie aérienne Qantas.

Une piqûre devrait devenir nécessaire pour admirer le célèbre et emblématique relief d’Uluru.

L’Australie a une politique d’isolement très stricte vis-à-vis du Covid-19, et ce n’est pas près de changer. Le pays a ainsi fermé ses frontières depuis mars pour lutter contre la pandémie, bloquant plusieurs dizaines de milliers de ses ressortissants à l’étranger, car le gouvernement n’autorise le retour que d’un nombre limité d’Australiens chaque semaine.

Mais cela porte ses fruits, puisque le pays de 25,7 millions d’habitants n’a enregistré depuis le début de la pandémie que 907 décès pour un peu plus de 27’800 cas. Afin de ne pas baisser la garde, le Gouvernement australien a déclaré mardi qu’il souhaitait exiger que les personnes qui entreraient à l’avenir sur son territoire aient été au préalable vaccinées contre le Covid-19. Selon Canberra, cela pourrait devenir la nouvelle norme sanitaire dans le «monde d’après», même si aucune décision n’a encore été prise. Compte tenu du développement des différents vaccins, les Australiens pourraient commencer à se faire vacciner dès mars prochain.

Carnet de vaccination électronique?

De son côté, le patron de la compagnie aérienne australienne Qantas a indiqué mardi sur Channel Nine qu’il exigera des passagers prenant des vols internationaux qu’ils soient vaccinés au préalable. Il estime même que la vaccination obligatoire sera une mesure qui se généralisera dans le monde du transport aérien, durement touché par la pandémie (lire encadré ci-dessous). Des gouvernements et des compagnies aériennes réfléchissent actuellement, selon lui, à l’instauration de carnets électroniques de vaccination. Mais les compagnies ne sont pas toutes si affirmatives. Korean Air a ainsi déclaré n’avoir «aucun projet concret à annoncer à ce stade», pas plus que Japan Airlines.