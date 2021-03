Coronavirus : Le vaccin arrive dans les régions les plus reculées du Groenland

La marine danoise livre les vaccins dans les villages isolés de l’immense territoire danois autonome situé entre l'Atlantique Nord et l'océan Arctique.

Aucun décès

«On nous a demandé d’aider au transport des vaccins et du personnel de santé vers des endroits éloignés et difficiles d’accès», dit à l’AFP Dan Termansen, à la tête du Commandement arctique. «Les lieux éloignés sont difficiles d’accès à cause de la glace de mer, des conditions météorologiques défavorables et du manque d’aéroports et de ports maritimes», a-t-il expliqué.