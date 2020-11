Coronavirus en Suisse : Le vaccin attendu au début de l’année prochaine

Les premières doses devraient être disponibles dès 2021. Berne n’entend cependant faire «aucune concession» quant à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des produits.

Lukas Engelberger et Alain Berset se sont exprimés devant la presse jeudi. Ils visent à rendre la vaccination gratuite.

La Confédération a identifié les produits qui seront le plus rapidement sur le marché et qui seront les plus efficaces, a-t-il dit devant la presse à Berne à l’issue d’une vidéoconférence avec les ministres cantonaux de la santé. Plusieurs produits sont en cours d’évaluation par Swissmedic.