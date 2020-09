Tessin : Le vaccin contre la grippe réservé aux personnes à risque

Le gouvernement tessinois a décidé de réserver le vaccin aux personnes à risque et aux professionnels de la santé. But: alléger la charge qui pèse sur le système de santé.

Alléger la charge

Le Département de la santé et des affaires sociales rappelle également que les règles d’hygiène et de distanciation physique en vigueur pour lutter contre le coronavirus protègent également contre la transmission du virus de grippe saisonnière. Ainsi, chaque individu est responsable de veiller à transmettre le moins possible et le virus de la grippe et celui du Covid-19.