«De nouveaux lots de vaccins sont actuellement mis sur le marché suisse. Ils sont livrés en ce début de mois via les grossistes des médecins et des pharmaciens. Les quantités restent toutefois limitées et la vaccination se poursuivra en décembre en suivant les recommandations de priorisation, à savoir les personnes à risque et les professionnels de la santé en premier.» Pharmacienne cantonale fribourgeoise, Sophie Maillard expliquait récemment que les possibilités d’obtenir un antigrippal à se faire injecter en novembre dernier étaient restreintes.