Neuchâtel : Le vaccin contre la variole du singe bientôt disponible

La vaccination contre la variole du singe sera possible dès le lundi 12 décembre dans le canton de Neuchâtel, un peu plus de six mois après la détection du premier cas en Suisse. Pour rappel, 550 infections ont été enregistrées au 29 novembre dans notre pays. La pharmacie de l’Armée a livré 160 doses au canton neuchâtelois pour que les personnes à risque puissent se protéger du mpox.