Santé : Le vaccin contre la variole est envisagé pour combattre la variole du singe

L’Agence européenne des médicaments s’est approchée du fabricant d’un vaccin contre la variole humaine, éradiquée depuis plus de 40 ans, pour étendre son utilisation contre sa cousine.

Moins dangereuse et contagieuse

La variole du singe est une maladie le plus souvent bénigne, mais sa diffusion en dehors des zones endémiques, principalement en Europe, reste une source de préoccupation. Plus de 550 cas dans 30 pays – où la maladie n’est pas endémique et n’apparaît que très rarement – ont été signalés à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis le début de l’éruption actuelle de cas, il y a près d’un mois.