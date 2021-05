Étude - Le vaccin contre le Covid-19 peut aussi protéger contre les pannes d’érection

On a longtemps cru que le coronavirus ne s’attaquait qu’aux poumons. Aujourd’hui, on sait que l’agent pathogène peut causer des dommages dans tout le corps, ou du moins partout où se trouvent des vaisseaux sanguins. Et l’attribut masculin n’échappe pas à la règle, rapportent des chercheurs de l’Université de Miami dans «The World Journal of Men’s Health». «Nous avons constaté, lors de notre étude, que des hommes sans problème d’érection développaient des troubles assez graves après le début de l’infection au Covid-19», détaille l’urologue Ranjith Ramasamy. Par ailleurs, la qualité du sperme serait également altérée, avec des lésions et des inflammations testiculaires.