coronavirus à Genève : Le vaccin convainc surtout les plus de 50 ans aisés

Selon les HUG, 76% des Genevois sont favorables au vaccin. Mais seuls 46% y exposeraient les enfants.

En mars 2021, plus de trois quarts des Genevois étaient favorables à la vaccination contre le Covid-19. Tel est le résultat d’une étude des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) et de l’Université de Genève, réalisée sur la base d’une enquête en ligne ayant réuni 4’067 participants entre le 17 mars et le 1er avril. Les chercheurs ont observé que l’acceptation était plus élevée chez les personnes de 50 ans et plus, à haut revenu, vivant dans les zones urbaines ou semi-urbaines ou ayant suivi un enseignement supérieur. Les individus affectés par des maladies chroniques sont également plus nombreux à accueillir positivement la vaccination.