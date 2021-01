Allemagne : Le vaccin d’AstraZeneca déconseillé aux plus de 65 ans

Le vaccin est uniquement recommandé aux 18-64 ans, selon la commission de vaccination allemande qui met en avant un manque de données pour les seniors.

La commission de vaccination allemande a indiqué jeudi ne recommander le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire britannique AstraZeneca que pour les personnes âgées de moins de 65 ans en raison d’un manque de données pour les plus âgés.

Données examinées vendredi

Deux médias allemands avaient mis en doute cette semaine l’efficacité du vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Ces propos avaient été démentis par le fabricant comme par le gouvernement allemand, pour qui ces médias ont «confondu» plusieurs données.

Cependant le directeur général d’AstraZeneca, Pascal Soriot, avait reconnu qu’il existait «une quantité limitée de données pour la population âgée», jugeant donc «possible» que certains pays préfèrent ne pas l’administrer à cette catégorie pour l’instant. Selon AstraZeneca, le vaccin est efficace à 70% (contre plus de 90% pour Pfizer/BioNTech et Moderna), un résultat validé par la revue scientifique The Lancet.